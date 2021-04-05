В Николаевской области за прошедшие сутки спасатели дважды тушили пожары летних кухонь.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 4 апреля, в 13:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Октябрьская городе Александровка Вознесенского района.

На место направили дежурные караулы 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местную пожарную охрану «Александровка». В 14:35 пламя ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Благодаря действиям спасателей удалось избежать распространения огня на жилой дом.

Похожий случай произошел в тот же день. В 17:59 на пункт связи 12 ГПСЧ поступило сообщение о пожаре летней кухни на улице Черновола в Вознесенске. В 18:20 пожарные ликвидировали огонь, который распространился на площадь 2 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание электросети.

Напомним, 26 марта в Николаевской области на улице Братьев Жосан в селе Великосербуловка Еланецкой ОТГ загорелась летняя кухня — прибывшие спасатели нашли двух погибших.