В Харьковской области гражданин Азербайджана пытался вручить 5 тысяч рублей пограничнику, надеясь на разрешение въехать в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время проверки документов мужчины 1983 года рождения, правоохранители выяснили, что он получил запрет на въезд в Украину.

Иностранец решил разобраться с проблемой при помощи суммы в пять тысяч российских рублей, но украинские пограничники отказались от взятки и сообщили о правонарушении в полицию. Азербайджанцу повторно отказали во въезде на территорию страны и вернули в РФ.

Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.