В Харьковской области гражданин Азербайджана пытался вручить 5 тысяч рублей пограничнику, надеясь на разрешение въехать в Украину.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Во время проверки документов мужчины 1983 года рождения, правоохранители выяснили, что он получил запрет на въезд в Украину.
Иностранец решил разобраться с проблемой при помощи суммы в пять тысяч российских рублей, но украинские пограничники отказались от взятки и сообщили о правонарушении в полицию. Азербайджанцу повторно отказали во въезде на территорию страны и вернули в РФ.
Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В Харьковской области гражданин Азербайджана пытался вручить 5 тысяч рублей пограничнику, надеясь на разрешение въехать в Украину.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Во время проверки документов мужчины 1983 года рождения, правоохранители выяснили, что он получил запрет на въезд в Украину.
Иностранец решил разобраться с проблемой при помощи суммы в пять тысяч российских рублей, но украинские пограничники отказались от взятки и сообщили о правонарушении в полицию. Азербайджанцу повторно отказали во въезде на территорию страны и вернули в РФ.
Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.