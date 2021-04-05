На улице Военной в Николаеве произошел пожар - загорелся мусор в подвале неэксплуатируемого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 4 апреля, в 13:59 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре на улице Военная в Николаеве. К месту направили сотрудников аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию пожарные установили, что горит мусор в подвальном помещении заброшенного здания. В 15:10 огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

Напомним, 1 апреля на улице Вокзальная в Первомайске горел заброшенный дом. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.