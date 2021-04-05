В Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, правоохранители задержали 40 человек за создание видеоролика, на котором обнаженные девушки стоят на балконе небоскреба. По предварительным данным, в списке задержанных есть 11 украинок.

Информацию о задержанных украинках hromadske подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Так, в ведомстве рассказали, что 3 апреля полиция задержала группу людей «за нарушение норм общественной морали».

В МИД отметили, что для обеспечения прав украинок и выяснения всех обстоятельств дела украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями. Кроме того, 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

В генконсульстве России сообщили, что среди задержанных также было 8 россиянок. Там отметили, что статья задержания является достаточно серьезной — участие в развратных действиях.

Собеседник агентства уточнил, что моделям грозит до 6 месяцев лишения свободы, а организатору создания видео — до 1,5 года. Кроме того, их могут обязать уплатить штраф в примерно 36 тысяч гривен для девушек, а также 360 тысяч гривен — для организатора съемки.

В то же время в российском генконсульстве не исключили, что из-за наступления священного для мусульман месяца Рамадан моделей могут помиловать.

Напомним, в ноябре на Бали освободили украинку, которую могли казнить из-за посылки с пастилой.