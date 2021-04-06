На Донбассе боевики смертельно ранили еще одного украинского военного. Это уже вторая потеря в рядах ООС за 5 апреля.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» на своей странице в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открыли прицельный огонь по позициям украинских военных недалеко от Золотого-4.

В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение. Спасти его не удалось — раны были не совместимы с жизнью.

— Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью, — говорится в сообщении.

О произошедшем украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Как сообщалось, вечером 5 апреля пророссийские боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.