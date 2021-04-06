Вечером 5 апреля пророссийские боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток» на странице в Facebook.

Как рассказали в ОТГ «Восток», после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.

В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации уведомила представителей ОБСЕ об инциденте.

— На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины, — добавили в ОТГ «Восток».

Напомним, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил.