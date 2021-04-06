В США выявили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией.

Такие данные опубликовали специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии, пишет ZN.ua со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Специалисты сообщают, что новый штамм выявили у жителя в области залива Сан-Франциско. Также в лаборатории проверяют тесты еще семи человек, которые могут быть носителями данного индийского штамма коронавируса.

Индийский штамм выявили в конце марта, о чем сообщал Минздрав Индии. Новый штамм имеет двойную мутацию. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах, писало агентство.

Напомним, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова рассказала о мутации коронавируса, с лечением которого сейчас столкнулись николаевские медики. Она также дала несколько советов о том, что нужно и не нужно делать, если человек заболел COVID-19.