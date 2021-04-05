Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова рассказала о мутации коронавируса, с лечением которого сейчас столкнулись николаевские медики.

На своей странице в Facebook она также дала несколько советов о том, что нужно и не нужно делать, если человек заболел COVID-19.

— Вирус изменился. Очень. Он стал более агрессивен. Быстро происходит ухудшение (не всегда улавливается пациентом). Болеют повторно даже те, кто переболел в ноябре, декабре, и те, у кого высокий титр иммуноглобулинов G (пару человек таких было уже). Не много, но было. Интересно. И печально, — написала Светлана Федорова.

Она отметила, что симптомы нового штамма не всегда характеризируются потерей обоняния или заложенность носа.

— Более того, у тех, у кого обоняние не теряется, наблюдаем более тяжёлое течение пневмоний, — обратила внимание Светлана Федорова.

Светлана Федорова написала, что быстрый антиген тест (мазок из носа), который можно сделать в любой поликлинике или лаборатории, даже при наличии COVID-19, может показать отрицательный результат.

По ее словам, это происходит, если биоматериал не очень тщательно отобран, не очень тщательно поводился тест, пациент перед этим промывал нос, например, или капал капли, или прошло более 4- 5 дней с начала заболевания и т.д.

— Или просто не повезло — корона есть, а тест — отрицательный. Так бывает, — написала Светлана Федорова.

Врач обратила внимание, что ПЦР- тест более точен, поскольку показывает результат на 4, на 5, и даже на 10 день от начала заболевания. Однако и он может показать отрицательный результат, по причинам указанным выше.

— На нашем опыте 90% играет роль правильный забор материала, — написала Светлана Федорова.

Далее публикуем советы от Светланы Федоровой о том, что нужно и не нужно делать при COVID-19.

Не нужно: В первые дни заболевания мчаться на КТ легких. Как правило, нет смысла до 10-12 дня, как минимум. Ухом слышно раньше; не нужно лечиться тем, что прочли у соседки, в интернете или по телефону.

Нужно:

1. Ломота в теле, повышение температуры. Начинаем полоскать ротоглотку (Декасан, раствор соды, Листерин (для зубов который), промывать нос любым солевым раствором (Физ раствор, Аквамарис, Хьюмер и т.д.), много (3- 4 литра в сутки) пьем жидкости). Контролируем температуру тела, 38 — можно принимать парацетамол. Выше 37,5 в течении 1-2х дней начните противовоспалительные — Нимесил(Аффида) по 1 пак 2 раз в сутки после еды (при проблемах с желудком- омепразол утром натощак). Пока ищете врача , который осмотрит и прослушает — сдайте тест ПЦР (в идеале) или хотя бы антиген тест (тот , что с носа мазок). И пейте! И спать на боку или животе, даже если ещё не начали кашлять. Не на спине.

2. Купите пульсоксиметр, который показывает сатурацию (насыщение крови кислородом) и пульс. Дамы, снимите гель лак с ногтей (искажает показания). Ниже 94 — не очень хорошо. Ниже 92 и не поднимается — настаивайте на госпитализации.

3. Попав к семейному врачу лучше сразу возьмите (или обговорите быстрое взятие, направления на госпитализацию) — электронное. Имея ПЦР тест на руках, электронное направление от семейного врача и ухудшение состояния — есть шанс попасть в стационар. Ухудшение — это нарастание одышки, слабости, температуры, падение сатурации

4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.

— Где есть места (для госпитализации, — прим.) знает «скорая». Я не знаю и не имею раскладок мест ни по городу, ни по области. «Для профилактики» не нужно пить антибиотики и проч. Полощите горло, промывайте нос, проветривайте помещение, где был больной. Будьте здоровы, — подытожила Светлана Федорова.

Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки — 139, летальных случаев — 21.