По состоянию на утро 5 апреля в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки — 139, летальных случаев — 21.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 5 апреля из всех 53851 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2025 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 139, всего выздоровели — 42573. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1152, за сутки — 21.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 263 человека, методом ИФА — 73.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.
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По состоянию на утро 5 апреля в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки — 139, летальных случаев — 21.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 5 апреля из всех 53851 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2025 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 139, всего выздоровели — 42573. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1152, за сутки — 21.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 263 человека, методом ИФА — 73.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.