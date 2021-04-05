По состоянию на утро 5 апреля в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки — 139, летальных случаев — 21.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 5 апреля из всех 53851 выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 35413 (+127);

Первомайск — 1917 (+29);

Южноукраинск — 1678 (+24);

Вознесенск — 1353 (1);

Очаков — 1075 (+3);

Арбузинский район — 636 (+5);

Баштанский район — 744 (+6);

Березанский район — 620 (+3)

Братский район — 444 (+1);

Березнеговатский район — 299 (+1);

Веселиновский район — 534;

Витовский район — 2106 (+13);

Вознесенский район — 523 (+2);

Врадиевский район — 489 (15);

Еланецкий район — 236 (+2);

Доманевский район — 734 (+14);

Казанковский район — 538 (+1);

Кривоозерский район — 336;

Николаевский район — 807 (+6);

Новобугский район — 576 (+4);

Новоодесский район — 1150 (+20);

Очаковский район — 504 (+2);

Первомайский район — 613 (+7);

Снигиревский район — 526 (1).

Заболевание COVID-19 установлено у 2025 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 139, всего выздоровели — 42573. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1152, за сутки — 21.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 263 человека, методом ИФА — 73.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.