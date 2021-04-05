В воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Всего за весь период иммунизации прививку получили 10 тысяч 279 николаевцев.

Всего по Украине за прошедшие сутки привито 1258 человек, с начала кампании - 291 тысяча 822 человек.

За 4 апреля было сделано на 2661 прививки меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 39 мобильных бригад по иммунизации и 75 пунктов прививок.

Больше всего прививок за 4 апреля сделано в Харьковской области - 250, а за весь период вакцинации - в Киеве - 23 тысячи 629 прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.