Если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в комментарии корреспонденту НикВести.
Он отметил, что решением городской комиссии по ТЭБ и ЧС 2 апреля было принято решение развернуть 60 дополнительных ковидных коек в больницах Николаева.
— Также было принято решение обратиться к депутатам, чтобы дополнительно выделить средства на покупку кислородных концентраторов и двух ИВЛов. Это будет обращение от комиссии (по ТЭБ и ЧС, — прим.) на ближайшую депутатскую комиссию по вопросам бюджета, — сказал он.
Александр Сенкевич добавил, что если ситуация не улучшится, а мест в ковидных госпиталях не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
— Мы думаем, если ситуация будет настолько критичной, развернуть ковидные койки также на базе больницы № 4. Что касается отдельного отделения в больнице № 3 и БСМП, они занимаются ургентной хирургией и другими операциями, мы не можем их задействовать в борьбе с коронавирусом. Сегодня продолжают увеличивать количество коек в области, а также работает наш областной тубдиспансер, созданы команды из работников областных больницах, планируется увеличение его мощности, — отметил мэр.
Напомним, что в Николаеве с сегодняшнего дня, 3 апреля, усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Ранее в горсовете Николаева сообщали, что учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в «ковидные» бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.
В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Позже стало известно, что больных также размещают в столовых в медучреждениях города. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.
Также мэр Николаева показал переполненные отделения для пацентов с COVID-19 в больницах города.
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Если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в комментарии корреспонденту НикВести.
Он отметил, что решением городской комиссии по ТЭБ и ЧС 2 апреля было принято решение развернуть 60 дополнительных ковидных коек в больницах Николаева.
— Также было принято решение обратиться к депутатам, чтобы дополнительно выделить средства на покупку кислородных концентраторов и двух ИВЛов. Это будет обращение от комиссии (по ТЭБ и ЧС, — прим.) на ближайшую депутатскую комиссию по вопросам бюджета, — сказал он.
Александр Сенкевич добавил, что если ситуация не улучшится, а мест в ковидных госпиталях не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
— Мы думаем, если ситуация будет настолько критичной, развернуть ковидные койки также на базе больницы № 4. Что касается отдельного отделения в больнице № 3 и БСМП, они занимаются ургентной хирургией и другими операциями, мы не можем их задействовать в борьбе с коронавирусом. Сегодня продолжают увеличивать количество коек в области, а также работает наш областной тубдиспансер, созданы команды из работников областных больницах, планируется увеличение его мощности, — отметил мэр.
Напомним, что в Николаеве с сегодняшнего дня, 3 апреля, усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Ранее в горсовете Николаева сообщали, что учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в «ковидные» бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.
В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Позже стало известно, что больных также размещают в столовых в медучреждениях города. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.
Также мэр Николаева показал переполненные отделения для пацентов с COVID-19 в больницах города.