Если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в комментарии корреспонденту НикВести.

Он отметил, что решением городской комиссии по ТЭБ и ЧС 2 апреля было принято решение развернуть 60 дополнительных ковидных коек в больницах Николаева.

— Также было принято решение обратиться к депутатам, чтобы дополнительно выделить средства на покупку кислородных концентраторов и двух ИВЛов. Это будет обращение от комиссии (по ТЭБ и ЧС, — прим.) на ближайшую депутатскую комиссию по вопросам бюджета, — сказал он.

Александр Сенкевич добавил, что если ситуация не улучшится, а мест в ковидных госпиталях не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.