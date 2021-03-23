Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных размещают в столовых.

Об этом сказал депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко во время заседания бюджетной комиссии горсовета сегодня, 23 марта, пишут НикВести.

Как известно, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

По его словам, больных коронавирусом на сегодняшний день размещают не только в коридорах, но и в столовых в медучреждениях.

— Хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая сейчас происходит в наших городских больницах для больных с коронавирусом. Наши коллеги от партии Шария были в 3 больнице в Дубках и на собственные глаза смогли убедиться в том, что ситуация действительно ужасная. На сегодня, если я не ошибаюсь, больница рассчитана на 225 мест, из которых 200 — койко-мест. Больница вынуждена размещать больных в коридорах и даже в столовых. Вот такая ситуация сегодня. Более того, главврач сообщил о необходимости дополнительного финансирования на обеспечение медикаментами. Банально не хватает врачей — на 108 пациентов приходится три врача. Самая главная проблема — это рентген на три рабочих места. Его стоимость ориентировочно составляет от 4,5 до 6 миллионов гривен, - сказал Андрей Кучеренко.

Напомним, что в Николаеве состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре. 22 марта городская комиссия ввела локдаун. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.