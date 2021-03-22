Отделения больниц города, предназначенные для пациентов с COVID-19 или подозрением на него, заполнены на 86%. При этом, больные продолжают поступать.

Об этом сказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передают НикВести.

Она сообщила, что сегодня утром комиссия посетила все больницы города.

— Действительно, стационары переполнены. Сегодня в стационарах на развернутых 1010 койках находятся 856 пациентов, что составляет 86% загрузки. В реанимациях находятся 69 пациентов. Если 3-4 дня назад это было 6%, то сегодня 8%. 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Из всех пациентов на кислородной поддержке находятся 445, что составляет почти 50%, — сказала она.

Она добавила, что сейчас врачи смотрят, кого из больных можно выписать и передать на «первичку», однако все равно выписывают пациентов меньше, чем их поступает.

— Наибольшее количество пациентов поступили в пятницу, во второй половине дня, в субботу и воскресенье. Вчера было выписано 150 пациентов, а поступило 180. Ситуация очень сложная. Необходимо разграничить контакты между людьми, чтобы уменьшить нагрузку на больницы. В 3-й больнице действительно есть пациенты, которые находятся в коридорах, но до обеда шел осмотр, сейчас кого можно выписать и передать на «первичку» этим вопросом занимаемся, но все равно поступает больше чем мы выписываем домой, — сказала Ирина Шамрай.

Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

22 марта городская комиссия ввела локдаун. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.