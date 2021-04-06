Более 1800 заключенных сбежали из тюрьмы в Нигерии после нападения вооруженных лиц.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Служба исправительных учреждений Нигерии подтвердила, что 1844 заключенных сбежали из тюрьмы в штате Имо. Шесть заключенных вернулись, а 35 отказались бежать.

Нападавшие проникли во двор тюрьмы в городе Оверри на юго-востоке страны, взорвав административный блок тюрьмы. У них были реактивные гранатометы, пулеметы, взрывчатка и винтовки.

Полиция обвинила в совершении нападения запрещенную группу сепаратистов «Коренные народы Биафры». Группа отрицает свою причастность.

Ранее правоохранители задержали на Полтавщине мужчину, который в январе этого года сбежал из исправительного учреждения, расположенного в Николаевской области.