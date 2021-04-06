Чтобы обезоружить стрелявших в поезде военных, правоохранители ввели спецоперацию «Гром».

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что стрельбу в поезде «Константиновка — Киев» устроили двое военнослужащих, которые возвращались в столицу. Они забаррикадировались в купе, поэтому их задерживали с привлечением спецназа.

Сообщение о том, что неизвестные устроили стрельбу в поезде поступило в Красноградский районный отдел полиции около 02:00. На место срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

На месте полиция выяснила, что двое военных закрылись в купе и стреляют из огнестрельного оружия. Пассажиров оперативно эвакуировали, после чего руководство полиции Харьковской области объявило спецоперацию «Гром» с привлечением спецназа КОРД.

Также сообщается, что военные забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. Злоумышленников удалось оперативно задержать.

Отмечается, что стрельбу устроили военнослужащие фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины.

Ранее об инциденте сообщили в «Укрзалізниці». Из-за инцидента со стрельбой поезд задерживается в пути на шесть часов