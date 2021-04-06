Россиянин незаконно пересек украинскую границу в Харьковской области, чтобы устроиться на работу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пограничники задержали россиянина 1997 года рождения на украинской территории, он объяснил, что пересек границу, чтобы отыскать работу. Ему выписали протокол об административном правонарушении и вернули домой с запретом на въезд в Украину сроком на три года.

Другой случай также произошел в Харьковской области, украинец решил попасть в РФ, минуя контрольный пункт. Задержавшим его правоохранителям он рассказал, что в РФ ему отказали во въезде, поэтому он решился на авантюру с незаконным переходом границы. Мужчине 1976 года рождения выписали протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Харьковской области гражданин Азербайджана пытался вручить 5 тысяч рублей пограничнику, надеясь на разрешение въехать в Украину.