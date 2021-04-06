Детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.
Об этом «Слідству.інфо» сообщили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах.
По информации источников, брат судьи Павла Вовка пытался получить взятку в размере 100 тысяч долларов.
В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, проводили там следственные и процессуальные действия.
Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.
Как сообщалось, 17 июля 2020 года детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.
По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
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Детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.
Об этом «Слідству.інфо» сообщили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах.
По информации источников, брат судьи Павла Вовка пытался получить взятку в размере 100 тысяч долларов.
В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, проводили там следственные и процессуальные действия.
Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.
Как сообщалось, 17 июля 2020 года детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.
По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.