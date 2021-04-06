В России рядом с колонией №2 в Покрове задержали врача Анастасию Васильеву, которая приехала к осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Сегодня Анастасия Васильева прибыла к колонии и попыталась подать на имя и.о. начальника колонии заявление с требованием допустить ее к Алексею Навальному.

Заявление у нее не приняли, попросив отправить его по почте, после чего к колонии приехали автозаки.

Анастасия Васильева возглавляет «Альянс врачей». В этом году в России его признали организацией, исполняющей функции иностранного агента.

Также задержали бывшую главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего «Навальный Live» Дмитрия Низовцева и журналиста CNN.



Издание отмечает, что задерживают тех, у кого нет пресс-карты.

Как сообщалось, российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу «Ив-Роше». В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.