Николаевцы поругались с пьяным мужчиной из-за незаконно спиленного ним дерева. Он вел себя агрессивно, потому пришлось вызывать патруль, который забрал его в участок. Там выяснилось, что нарушитель — сотрудник одного из райотделов, которого уволили за аналогичное поведение, после чего он восстановился по решению суда. В полиции обещают его уволить второй раз.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 6 апреля, в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации, которая возникла у жителей Заводского района Николаева с нетрезвым местным жителем по поводу незаконной вырубки им деревья. Он вел себя агрессивно в отношении людей, в связи с чем им понадобилась помощь правоохранителей.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые доставили мужчину в Николаевское районное управление полиции. Правонарушителем оказался работник одного из районных отделов полиции, который был уволен из рядов за нарушение служебной дисциплины и аналогичное поведение. Однако в середине марта этого года восстановился на службе по решению суда.

Сейчас в отношении полицейского решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Также к управлению полиции прибыли сотрудники внутренней безопасности и отдела инспекции по личному составу для документирования нарушений инспектором.

«В дальнейшем мужчина будет уволен. В рядах полиции не могут служить полицейские, которые своим поведением дискредитируют правоохранительную систему и заслуги других правоохранителей. Если полицейский нарушил Закон — это влечет за собой немедленное увольнение из полиции — такая принципиальная позиция руководства ГУНП», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 13 на 14 марта между компанией молодых людей и экипажем патрульной полиции произошел конфликт, в ходе которого первые получили травмы.