В ночь с 13 на 14 марта между компанией молодых людей и экипажем патрульной полиции произошел конфликт, в ходе которого первые получили травмы.

Об этом корреспонденту НикВести рассказал один из участников событий Шагин Исмайлов.

Он сообщил, что с друзьями праздновал день рождения. В компании присутствовали несколько девушек. Они выпили, после чего одна из них уехала с телефоном своей подруги, вероятно, чтобы та его не потеряла.

Владелица телефона вызвала полицию. Патрульные приехали вместе с ней к дому, где отдыхали молодые люди, по сигналу «грабеж».

«Она сама же им говорила, что телефона нет в доме, он у её подруги. Полиция начала требовать паспорт. Я спросил, по какой причине, в этом момент мой товарищ повторил мои слова. Патрульный сказал ему «эй, черт», — рассказал Шагин Исмайлов.

После этого одна из девушек достала телефон и начала снимать происходящее.

«Я подошёл и начал успокаивать друга, на видео чётко слышно мою фразу «это не те люди с которыми надо так разговаривать», мол это сотрудники, так нельзя. Моя девушка начала все снимать, и он (патрульный, — прим.) бьет ее по телефону, я поворачиваюсь и спрашиваю: «Какого черта ты бьешь ее», он меня толкает», — добавил молодой человек.

На видео видно, как полицейский несколько раз бьет девушку по руке, указывая ей не светить телефоном, после чего другой патрульный распыляет перцовый баллон. Дальше компания уходит в дом и пытается вызвать в полицию.

«Мы начинаем отходить в дом, девушку ещё два раза бьют по руке, меня в живот, товарища толкают в стену, от чего он падает. Мы почти забежали домой и нас вдогонку ещё раз забрызгивают перцовкой, после чего они просто сели и уехали», — отметил Шагин Исмайлов.

По его словам, девушка, вызвавшая полицию, сделала это для того, чтобы правоохранители позвонили ее подруге, а претензий к компании у нее никаких не было и нет.

«Сотрудники просто решили показать, кто тут главный, и начали требовать паспорт. А на вопрос зачем вам паспорт, прозвучал ответ от сотрудника: «Слышишь, черт, не с тобой разговаривают», — рассказал парень.

После инцидента молодые люди написали на сотрудников патруля заявление в полицию и Государственное бюро расследований, а также зафиксировали полученные травмы в больнице скорой медицинской помощи. Согласно предоставленным справкам, у парней химические ожоги роговицы, а девушка, снимавшая происходящее на видео, получила ушиб руки.

Также Шагин Исмайлов рассказал, что 14 марта с ними пытались договориться сотрудники полиции.

«Сначала представились следователями, позже службой мониторинга. Мы договорились о встрече, а после того, как они узнали, что будут корреспонденты, замешкались и сказали, что перезвонят если что-то поменяется. После этого в назначенное время они не приехали, а мой номер заблокировали», — рассказал он.

Позже парень перезвонил по другому номеру, сотрудник полиции ответил. Шагин Исмайлов поделился с НикВести записью разговора.

— Такое маленькое совпадение, после того, как я сказал, что также новостной канал приедет николаевский, вы перестали выходить на связь и заблокировали мой номер, — говорит сотруднику молодой человек. — Я заблокировал номер, но вы же мне звоните, — отвечает полицейский. — Я звоню с другого номера, мой вы заблокировали. Вы заблокировали номер? — Нет. — А зачем вы врете сейчас? — Молодой человек, что вы хотите, скажите, пожалуйста, от меня сейчас?

После этого правоохранитель предложил набрать его на следующий день и договориться о новой встрече.

Напомним, что вечером 19 января в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Кроме этого сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.

Позже Александр Жолобецкий прокомментировал конфликт с полицией, произошедший во вторник вечером, 19 января, с его участием, и заявил о нарушениях со стороны правоохранителей, которые его задержали.

Во вторник, 23 февраля, в Заводском суде Николаева продолжилось рассмотрение административного протокола, составленного на экс-нардепа Александра Жолобецкого, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения и невыполнении требований полиции.

Также отметим, что видеоматериалы задержания Александра Жолобецкого с нагрудных камер полицейских суд будет изучать в закрытом режиме, 18 марта.