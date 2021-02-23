Во вторник, 23 февраля, в Заводском суде Николаева продолжилось рассмотрение административного протокола, составленного на экс-нардепа Александра Жолобецкого, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения и невыполнении требований полиции.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания Александр Жолобецкий и его адвокат обратились к суду с просьбой провести судебное заседание суда частично в закрытом заседании, чтобы представители СМИ не могли записать и в последующем опубликовать момент просмотра судом видеозаписи с нагрудных камер наблюдения полицейских, на которых запечатлен момент его задержания.

Такую просьбу они объяснили тем, что супруга Александра Жлобецкого, по его словам, в момент его задержания подверглась моральному и физическому насилию со стороны патрульных. Он также отметил, что она получила моральную травму, а потому публикация вышеуказанных видеозаписей вызовет у нее стресс и ударит по ее деловой репутации.

— Я считаю, что в момент задержания в момент моего задержания сотрудниками полиции были произведены насильственные действия. Я не хотел бы, чтобы это получило огласку на весь город. Поэтому, видеоматериалы прошу рассмотреть в закрытом формате, — сказал Александр Жолобецкий.

В свою очередь суд удовлетворил просьбу Александра Жолобецкого и его адвоката. Таким образом, часть заседания, когда будут исследовать видеоматериалы, будет закрытой.

Далее судья перешла к заслушиванию показаний правоохранителей. Однако, сотрудники полиции, которые непосредственно задержали Александра Жолобецкого и составили на него протокол об административном правонарушении, не явились на заседание. Вместо них показания дала их коллега, которая также присутствовала на месте происшествия.

По ее словам, она прибыла на место задержания экс-нардепа после вызова жителей домов по улице Правды, 12, которые сообщили, что у них во дворе слышны крики людей. Сотрудница полиции также отметила, что, когда она оказалась на месте происшествия Александр Жолобецкий был закован в наручники, и выкрикивал оскорбления в адрес патрульных. После его поместили в патрульную машину и доставили в Заводский райотдел. По прибытию туда правоохранители, с ее слов, вызвали «скорую помощь», чтобы медики оказали Александру Жолобецкому помощь и осмотрели рану на его лбу, которая образовалась в ходе его задержания.

Выслушав пояснения сотруднице полиции адвокат и судья задали ей уточняющие вопросы относительно данных ей показаний. После, судья также рассмотрела письменные доказательства по данному делу и объявила перерыв в заседании до 18 марта. Именно тогда суд в присутствии свидетелей и правоохранителей начнет, в закрытом режиме, смотреть видео с нагрудных камер.

Напомним, что вечером 19 января в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Кроме этого сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.

Позже Александр Жолобецкий прокомментировал конфликт с полицией, произошедший во вторник вечером, 19 января, с его участием, и заявил о нарушениях со стороны правоохранителей, которые его задержали.