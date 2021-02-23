Видеоматериалы задержания бывшего народного депутата Украины Александра Жолобецкого с нагрудных камер полицейских суд будет изучать в закрытом режиме.

Об этом шла речь на заседании в Заводском районном суде Николаева сегодня, 23 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, Александр Жолобецкий и его адвокат обратились к суду с просьбой провести судебное заседание суда частично в закрытом заседании, поскольку его супруга в момент задержания из-за стрессовой ситуации получила моральную травму, а просмотр видео с нагрудных камер полицейских впоследствии может нанести ей ещё одну травму и ударит по ее репутации.

Суд удовлетворил просьбу Александра Жолобецкого и его адвоката. Таким образом, часть заседания, когда будут исследовать видеоматериалы, будет закрытой.

В ходе заседания также стало известно, что сотрудник полиции, который составлял протокол об административном правонарушении, ушёл на больничный, а после, с 1 марта, уходит в отпуск.

На сегодняшнем заседании суд изучит только письменные доказательства, после чего будет объявлен перерыв. На следующее заседание будут приглашены свидетели и представители полиции, которые участвовали в его задержании. Также на следующем заседании покажут видеоматериалы — данная часть будет проходить в закрытом формате.

Напомним, что вечером 19 января в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Кроме этого сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.

Позже Александр Жолобецкий прокомментировал конфликт с полицией, произошедший во вторник вечером, 19 января, с его участием, и заявил о нарушениях со стороны правоохранителей, которые его задержали.