Из-за вражеского обстрела без электроснабжения осталось четыре фильтровальные станции, в результате чего водоснабжения не получают жители более 50 населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

— Сегодня около 17 часов в результате обстрела было обесточено насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлено, — написал Павел Кириленко.

В частности, вода из насосной станции подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольского и Старокрымскую №1 и №2. Сейчас без водоснабжения остались такие города как Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.

7 апреля саперы, энергетики и работники компании «Вода Донбасса» осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ.

Заняться восстановлением водоснабжения смогут, когда миссия ОБСЕ будет гарантировать соблюдение режима тишины.

Как сообщалось, в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.