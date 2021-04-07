Концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года.

Об этом заявили аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным расследователей, в течение последних недель к границе стягивают мотострелковые, артиллерийские, десантные и, вероятно, танковые части. С помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать маршруты железнодорожных вагонов, в CIT установили, что некоторые из них перебрасывают в оккупированный Крым и окрестности Воронежа.

Среди частей, которые перемещают к границе, — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, которая несла потери на Донбассе, и техника 74-й мотострелковой бригады, чьи танки также заметили на Донбассе.

Расследователи считают, что такие масштабные переброски «со всех концов России» нельзя объяснить локальными учениями — только стратегическими. Следующие стратегические маневры РФ Запад-2021 запланированы на сентябрь, то есть через пять месяцев.

В CIT подчеркнули, что не видели подобной концентрации войск со времен горячей фазы войны на Донбассе в 2014—2015 годах. Аналитики считают, что Россия своими действиями хочет «запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию». В то же время в CIT пока не видят признаков подготовки к вторжению в Украину.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Российские войска на границе с Украиной — это традиционное давление во время переговоров.