Россия злится из-за санкций против Медведчука и пытается создать атмосферу угрозы во время переговоров о прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, опубликованного в Facebook.

Глава государства признал, что на Донбассе с начала года заметна эскалация и назвал ее «ценой войны и отстаивания нашей независимости».

— Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым, — пишет Владимир Зеленский.

Помимо этого, Россия, по его словам, собирает войска у нашей границы, пытаясь традиционно давить на Украину.

— Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности, — напомнил президент.

Владимир Зеленский отметил, что процесс переговоров о мире всегда нелегок, и что каждая весть о гибели защитников Украины дается с болью.

— Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — обязательно мир и возвращение наших людей и территорий, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило о высокой угрозе вторжения РФ: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».

Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.