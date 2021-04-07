Вчера, 6 апреля, в селе Николаевской области обвалился недостроенный дом, в результате чего скончался мужчина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 18:06 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Центральная в селе Константиновка Вознесенского района обвалилось здание. Как оказалось, разрушение произошло во время разбора стены второго этажа недостроенного дома. В результате инцидента под обломками погиб мужчина 1951 года рождения.

Спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью гидравлического и шанцевого инструмента, достали из-под обломков тело погибшего.

Напомним, 1 апреля на улице Вокзальная в Первомайске горел заброшенный дом. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.