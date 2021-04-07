В Николаеве собака провалилась в колодец, ее доставали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 6 апреля, в 17:46 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС

Украины поступило сообщение о том, что на улице Самойловича в Николаеве собака упала в коммуникационный колодец. Пес скулил и лаял, это услышали люди и сразу же позвонили по спецлинии 101.

Спасатели 5 государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, по лестнице спустились в колодец и достали собаку. Животное не пострадало.

Напомним, 13 февраля в Витовском районе Николаевской области спасатели помогли собаке, которая сидела под бетонными плитами в мороз.