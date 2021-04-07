|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+8 C°
В Николаеве собака провалилась в колодец, ее доставали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 6 апреля, в 17:46 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС
Украины поступило сообщение о том, что на улице Самойловича в Николаеве собака упала в коммуникационный колодец. Пес скулил и лаял, это услышали люди и сразу же позвонили по спецлинии 101.
Спасатели 5 государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, по лестнице спустились в колодец и достали собаку. Животное не пострадало.
Напомним, 13 февраля в Витовском районе Николаевской области спасатели помогли собаке, которая сидела под бетонными плитами в мороз.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В Николаеве собака провалилась в колодец, ее доставали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 6 апреля, в 17:46 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС
Украины поступило сообщение о том, что на улице Самойловича в Николаеве собака упала в коммуникационный колодец. Пес скулил и лаял, это услышали люди и сразу же позвонили по спецлинии 101.
Спасатели 5 государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, по лестнице спустились в колодец и достали собаку. Животное не пострадало.
Напомним, 13 февраля в Витовском районе Николаевской области спасатели помогли собаке, которая сидела под бетонными плитами в мороз.