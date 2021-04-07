Национальное антикоррупционное бюро провело обыск у брата Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката, которых разоблачили на получении взятки для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 миллионов долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

По данным источников главреда Цензор.Нет Юрия Бутусова, деньги были найдены в квартире в Киеве по адресу ул. Джона Маккейна, 22. Квартира оформлена на женщину-адвоката, вычислить ее удалось только в момент передачи взятки.