Николаевские патрульные задержали мужчину, который осуществлял лов рыбы с помощью запрещенного орудия.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сегодня ночью, 7 апреля, неподалеку от Аляудского моста правоохранители обнаружили мужчину, который ловил рыбу, используя рыболовного «паука».

На место происшествия патрульные вызвали главного государственного инспектора Николаевского рыбоохранного патруля для дальнейшего установления всех обстоятельств дела.

В полиции напомнили, что, согласно Законам Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», а также «О животном мире» и по правилам любительского, спортивного и промышленного рыболовства на водных объектах Украины запрещена ловля рыбы в период нереста.

Ранее сообщалось, что рядом с селом Ивановка Николаевской области рыбоохранный патруль обнаружил браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы, внесенной в Красную книгу Украины.