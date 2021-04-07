Бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований требовал у женщины деньги за то, чтобы не привлекать ее к ответственности за распространение порнографической продукции. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

«К противоправным действиям причастен 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Неправомерную выгоду он потребовал у женщины, которая работала веб-моделью, за непривлечение к ответственности за изготовление и распространение соответствующей порнографической продукции в сети Интернет», — сказано в сообщении.

Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского.

Правоохранителя задержали после получения очередного «перевода».

«Сейчас бывший полицейский помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Готовится вручения ему подозрения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества», — добавили в департаменте.

Напомним, 6 апреля сообщили о подозрении начальнику Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства Евгению Каминскому в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, взятки).