Во вторник, 6 апреля, сообщили о подозрении начальнику Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства Евгению Каминскому в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, взятки).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник в июне прошлого года предложил сотруднику управления Службы безопасности Украины в области на систематической основе предоставлять ему взятки. Деньги он предлагал, чтобы в СБУ «закрыли глаза» на взятки сотрудников Черноморского рыбоохранного от браконьеров.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Примечательно, что по данным официального сайта Госрыбагентства, Евгений Каминский по состоянию на 7 апреля продолжает возглавлять Черноморское бассейновое управление Государственного рыбного агентства Украины.

Напомним, что двух чиновников Черноморского бассейнового управления рыбоохраны задержали 2 июня 2020 года.

В ноябре контроль за рыбным хозяйством Николаевской области был передан от Управления в Николаевской области к Черноморскому бассейновому управлению Госрыбагентства, которое находится в Одессе. Речь идет о всех заливах, бухтах и лиманах на территории Николаевской области, включая Тилигульский и Березанский лиманы с их стометровой прибрежной защитной линией.

Фактически, теперь Черноморское бассейновое управление в Одессе осуществляет контроль за выдачей документов и определяет, кому выдавать разрешение на вылов водных биоресурсов в лиманах Николаевской области.

Спустя несколько дней после передачи полномочий Николаевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно главного государственного инспектора отдела рыбоохранного патруля № 3 Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства за вымогательство взятки.