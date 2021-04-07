В провинции Конья в центральной части Турции при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции.

Погиб пилот самолета, сообщает газета Sabah, передает Корреспондент.

Отмечается, что легкий многоцелевой истребитель NF-5 входил в пилотажную группу ВВС Турции Türk Yıldızları («Турецкие звезды»). Катастрофа произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа.

На месте крушения самолета работают экстренные службы. Среди возможных причин аварии называются неисправность техники и человеческий фактор.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования семье погибшего пилота — капитана Бурака Генччелеби.

Напомним, генеральная прокуратура Анкары постановила задержать 10 отставных адмиралов, подписавших обращение в защиту конвенции Монтрё, из которой Турция может выйти в следующие месяцы.