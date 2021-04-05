Генеральная прокуратура Анкары постановила задержать 10 отставных адмиралов, подписавших обращение в защиту конвенции Монтрё, из которой Турция может выйти в следующие месяцы.

Об этом передает турецкий канал Haberturk.

Расследование запустили после того, как известные турецкие офицеры ВМФ в количестве 104 человек подписали заявление, призывающее президента Реджепа Эрдогана не выводить Турцию из-под действия конвенции Монтре.

Сейчас в домах подписавших обращение проводятся массовые обыски в целях, как заявляет турецкая прокуратура, «предотвращения уничтожения доказательств». Из 104 высокопоставленных военных флота задержаны были Эргун Менги, Атилла Кезек, Алаэттин Севим, Рамазан Джем Гюрдениз, Надир Хакан Эрайдин, Бюлент Олчай, Кадир Сагдыч, Тюркер Эртюрк, Тургай Эрдаг и Али Сади Унсал.

Отставные офицеры также раскритиковали курс президента Реджепа Эрдогана на изменение действующей конституции страны, назвав перекраивание основополающего законного акта страны недопустимым.

Конвенция Монтрё 1936 года — соглашение, которое сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

Напомним, засуха в Турции может привести к пропаже воды для Стамбула через 1,5 месяца.