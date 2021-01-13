Засуха в Турции может привести к пропаже воды для Стамбула через 1,5 месяца.

Об этом сообщает Guardian.

Критически низкий уровень воды по всей Турции из-за отсутствия осадков вызвал засуху, сильнейшую в этом регионе за десятилетия. Крупные города столкнутся с проблемой недостачи воды по всей Турции в ближайшие месяцы.

По данным инженеров-химиков Турции, слабые дожди привели к засухе, а в мегаполисе на 17 миллионов человек почти закончилась вода.

Измир и Бурса, следующие после Стамбула и Анкары по величине города Турции, также испытывают проблемы с поставками воды. Водохранилища и плотины заполнены на 36% и 24%, а местные фермеры в районах производства пшеницы жалуются на грядущий неурожай.

— Вместо того, чтобы сосредоточиться на мерах по удержанию спроса на воду под контролем и поиске новых решений, Турция настаивает на расширении водоснабжения за счет строительства большего количества плотин. Но Турция уже построила сотни плотин за последние два десятилетия. Предупреждения существовали уже не одно десятилетие, но на практике сделано немного, - заявил эксперт по водоснабжению Акгюн Ильхан.

Турция длительное время ставила экономический рост выше экологических проблем, она остается единственной страной G20, которая не ратифицировала Парижское соглашение 2015 года.

— Все знают, что водные бассейны необходимо сохранять, особенно в периоды засух, которые становятся все более суровыми и долгосрочными, - подчеркнул профессор Юмит Шахин.

Муниципалитет Стамбула призвал жителей тщательно подумать о том, как сэкономить воду. Отключая кран во время чистки зубов или бритья, тщательно перекрывать клапаны, подающие воду в раковины, когда в воде нет потребности, а также установить краны с меньшим расходом воды.

Напомним, в нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса. В частности, пик был выявлен в провинциях Стамбул, Измир, Коджаэли и Бурса.