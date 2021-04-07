Компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

— AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменений в описание препарата и уже работает над пониманием отдельных случаев, эпидемиологии и возможных механизмов, которые объясняют эти исключительно редкие случаи, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии (MHRA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) «завершили оценку крайне редких случаев тромбозов у более чем 34 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca от COVID-19 в Великобритании и ЕС».

Отмечается, что регуляторы запросили обновление этикеток на вакцинах в Британии и Евросоюзе.

По информации AstraZeneca, они не выявили факторов риска, таких как возраст или пол, или определенной причины «этих чрезвычайно редких событий».

Однако, объяснили в компании, регуляторы пришли к выводу о возможной связи редких случаев образования тромбов с вакциной и попросили включить их в список «крайне редких потенциальных побочных эффектов».

Ранее сообщалось, что семь человек умерли из-за образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании.