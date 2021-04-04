Семь человек умерли из-за образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В целом известно о 30 случаях развития тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса до 24 марта.

Согласно последним данным регулятора, было 22 сообщения о тромбоз в головном мозге, который называют тромбозом венозных синусов головного мозга, что сопровождается малым количеством тромбоцитов, а также восемь сообщений о других проблемах свертывания крови с низким уровнем тромбоцитов. Из этих 30 случаев 7 человек умерли.

Однако такие случаи остаются редкими. Регулятор отмечает, что до 24 марта было введено 18,1 млн доз вакцины.

До сих пор не ясно, является ли развитие тромбов просто совпадением, или действительно побочным эффектом вакцины.

Британский регулятор заявляет, что считает преимущества вакцинации выше, чем потенциальные риски, и что людям, которых приглашают на прививку, стоит ее сделать.

Однако беспокойство по поводу безопасности вакцины привело к тому, что другие страны, включая Германию, Францию, Нидерланды и Канаду, ограничили использование препарата для более молодых людей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна производить свою вакцину.