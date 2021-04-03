Поскольку в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса, Украина должна начать производитство препарата.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство — вопрос национальной безопасности.

— Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить сво, — написал Максим Степанов.

По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

— Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут, — отметил министр.