Поскольку в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса, Украина должна начать производитство препарата.
Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство — вопрос национальной безопасности.
— Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить сво, — написал Максим Степанов.
По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
— Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут, — отметил министр.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.
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Поскольку в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса, Украина должна начать производитство препарата.
Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство — вопрос национальной безопасности.
— Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить сво, — написал Максим Степанов.
По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
— Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут, — отметил министр.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.