В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.
Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки «Восток» в Facebook
По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Ранее, в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.
Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки «Восток» в Facebook
По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Ранее, в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.