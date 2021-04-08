В результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки «Восток» в Facebook

По позициям ВСУ российские наемники били с минометов. Раненому воину оказали первую помощь и оперативно направили в лечебное учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее, в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.