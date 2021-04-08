За минувшие сутки правоохранители обнаружили и задержали двух человек, находившихся в розыске.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 7 апреля, во время патрулирования Ингульского района города, экипаж патрульных обратил внимание на двух подозрительных мужчин. Увидев патрульный автомобиль, они резко сменили направление движения и ускорили шаг. Во время проверки патрульные установили, что один из мужчин находится в розыске Деснянским управлением полиции в Киеве, как лицо, которое скрывается от суда. Гражданина задержали и передали следователям.

В тот же день, примерно в 22:00, патрулируя Центральный район города, инспекторы роты ТОР обратили внимание на еще одного мужчину. Он начал странно себя вести, завидев полицейских. Во время его проверки по имеющимся базам данных патрульные установили, что гражданина разыскивают, как лицо, которое уклоняется от приговора суда. Его также задержали.

Напомним, 5 февраля николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.