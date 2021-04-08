Дрогобычский районный суд Львовской области оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, принятое на основе новых штрафов.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как указано в постановлении, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью, 20 марта.

Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.

На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

Судья признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.

Напомним, 28 марта в Николаеве патрульные дважды останавливали пьяного водителя фуры, он не внял предупреждению после первого протокола и снова сел в машину в состоянии алкогольного опьянения через несколько часов.