Дрогобычский районный суд Львовской области оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, принятое на основе новых штрафов.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как указано в постановлении, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью, 20 марта.
Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.
На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.
Судья признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.
Напомним, 28 марта в Николаеве патрульные дважды останавливали пьяного водителя фуры, он не внял предупреждению после первого протокола и снова сел в машину в состоянии алкогольного опьянения через несколько часов.
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Дрогобычский районный суд Львовской области оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, принятое на основе новых штрафов.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как указано в постановлении, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью, 20 марта.
Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.
На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.
Судья признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.
Напомним, 28 марта в Николаеве патрульные дважды останавливали пьяного водителя фуры, он не внял предупреждению после первого протокола и снова сел в машину в состоянии алкогольного опьянения через несколько часов.