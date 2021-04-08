Более 600 вагонов были завезены в Украину и поставлены на учет по поддельным документам. Незаконные сделки провернули вопреки постановлению Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 года № 1147.

Об этом сообщили в пресс-лужбе Нацполиции.

Правоохранители установили, что одно из российских предприятий завезло на таможенную территорию Украины больше 600 железнодорожных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году.

Сегодня, 8 апреля, на территории города Киева и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъята документация по приобретению железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и ввоз их на таможенную территорию Украины.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, огромный профицит в Украине ввезенных из РФ списанных грузовых вагонов и вагонов с продлеваемым сроком эксплуатации, повлекший многократное падение производства на украинских вагоностроительных заводах из-за отсутствия заказов, может привести к полной остановке этой отрасли уже в 2021 году. За 2016-2019 гг. в Украину было ввезено из РФ 18 тысяч списанных вагонов.