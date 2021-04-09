В Бразилии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса в четверг, 8 апреля. Больницы страны переполнены пациентами с COVID-19, не хватает лекарств.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг Бразилия установила ежедневный рекорд в 4249 смертей от COVID-19. Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Больницы страны переполнены пациентами, лекарств и вакцин не хватает.

По данным Национальной ассоциации частных больниц опрос показал, что даже в самых богатых больницах не хватает критических лекарств.

Три из четырех частных больниц заявили, что у них есть запасы для лечения коронавируса на неделю или меньше, включая кислород, анестезию и основные лекарства для интубации.

В то же время президент Жаир Болсонару делает все возможное, чтобы развеять опасения по поводу вируса. Он выступает против жесткого карантина и не считает нужным обеспечить больницы всем необходимым.

— Давайте не будем плакать из-за пролитого молока. Мы все еще переживаем пандемию, которая отчасти используется политически - не для победы над вирусом, а для свержения президента, — заявил Жаир Болсонару.

Сенат Бразилии планирует создать на следующей неделе специальный комитет для расследования реакции правительства на пандемию. При этом судья Верховного суда завил, что еще слишком рано проводить расследование, пока Бразилия все еще борется с кризисом, но не отказал. Также Верховный суд Бразилии все же признал запреты на религиозные собрания на уровне штатов. До этого Жаир Болсонару назвал такие запреты нападением на свободу вероисповедания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка, в частности, Бразилия.