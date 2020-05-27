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Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.
Об этом сообщает Reuters
По состоянию на 26 мая, в Южной и Северной Америке диагностированы более 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирус, из них более 143 тысяч пациентов умерли.
Глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен заверила, что Латинская Америка уже опередила США и страны Европы по количеству новых случаев коронавируса в сутки. Высокий уровень новых диагностированных случаев COVID-19 наблюдается в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.
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Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.
Об этом сообщает Reuters
По состоянию на 26 мая, в Южной и Северной Америке диагностированы более 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирус, из них более 143 тысяч пациентов умерли.
Глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен заверила, что Латинская Америка уже опередила США и страны Европы по количеству новых случаев коронавируса в сутки. Высокий уровень новых диагностированных случаев COVID-19 наблюдается в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.