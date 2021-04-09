Известный парижский отель George V, который неоднократно признавали лучшим в мире многие издания ограблен.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Le Figaro и Le Parisien.

Грабители унесли с собой драгоценностей на €100 тысяч.

По данным СМИ, инцидент произошел 8 апреля примерно в 21.30 по местному времени (22.30 по Киеву). Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов.

Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем он топором вскрыл витрины. Драгоценности грабтиель положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.

После этого нападавшие скрылись с места преступления. Их лица были спрятаны под балаклавами.

Отель George V принадлежит канадской компании Four Seasons Hotels and Resorts. В 2014 году он был признан «Лучшим отелем в мире за предоставляемые услуги» по версии лайфстайл-издания Conde Nast Traveler. В течение много лет заведение признавалось лучшим в своей категории по версии издания The Gallivanters Guide.

Напомним, в январе этого года группа грабителей ограбила ювелирный магазин в Париже, в результате чего был нанесен ущерб примерно на 500 тысяч евро.