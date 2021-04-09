При строительстве нового гипермаркета «Эпицентр» на перегоне в Николаеве повредили газовую трубу. Часть жителей микрорайона Широкая Балка осталась без газа, а в мэрии планируют обращаться в суд, чтобы запретить работы.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

«Часть Широкой Балки осталась без газа. Жители микрорайона не могут приготовить пищу, а также остались без отопления. Можно лишь выдохнуть, что обошлось без взрыва, увечий и смертей. Виной всему — строительство «Эпицентра», которое происходит без оформления надлежащих документов. Подрядчик не согласовал свои действия с АО «Николаевгаз», что едва не привело к трагедии и нанесло немалый ущерб и неудобства. Пожалуй, если бы были документальные основания обратиться к газовщики — это бы сделали. А когда ты по бумажкам просто строишь забор — это уже сложнее. Надеюсь, управления ГАСК в Николаевской области, ГАСК Украины примут во внимание эту ситуацию. А мы пока консультируемся с юридическим департаментом, как в судебном порядке запретить строительство «Эпицентра», пока руководство не получит всех разрешений и документов», — отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее антикоррупционный департамент Николаевского горсовета проверил строительные работы, которые ведутся по проспекту Богоявленскому в районе Широкобальського перегона. Выяснилось, что разрешений на строительство «Эпицентра» нет — только на подготовительные работы.