Антикоррупционный департамент Николаевского горсовета проверил строительные работы, которые ведутся по проспекту Богоявленскому в районе Широкобальського перегона. Выяснилось, что разрешений на строительство «Эпицентра» нет — только на подготовительные работы.

Об этом сообщил глава директор департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

— Из-за жалоб в СМИ посетили строительную площадку «Эпицентра» на проспекте Богоявленском, в районе Широкобальського «перегона». Выяснилось, что из разрешительных документов было получено лишь сообщение о начале выполнения подготовительных работ. То есть, по сути мы должны были там увидеть забор и работы по подготовке стройплощадки. По факту же, полным ходом уже идут строительные работы. Паспорт объекта отсутствует, — написал он.

Андрей Ермолаев напомнил о пожаре в первомайском «Эпицентре», который, как оказалось, не был введен в эксплуатацию. Также он сообщил, что в ТЦ на Херсонском шоссе выдача сертификата о принятии в эксплуатацию объектов законченного строительства находится все еще на рассмотрении в ГАСИ. Он сообщил, что департамент будет обращаться в компетентные органы для отмены градостроительных условий.

— Поэтому по фактам проведения строительных работ без надлежащих разрешительных документов, департамент обратится к управлению ГАСИ в Николаевской области, в ГАСИ Украины, а также в суд для отмены градостроительных условий, — отметил Андрей Ермолаев.

Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.

Позже в национальной сети торговых центров «Эпицентр» заявили, что планируют в течение года отстроить сгоревший гипермаркет в Первомайске. В компании заявили, что сотрудникам будут предложены должности в других городах.

Спустя несколько дней Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины сообщила, что здание гипермаркета «Эпицентр» в Первомайске, в котором произошел пожар, не было введено в эксплуатацию.