Здание гипермаркета «Эпицентр» в Первомайске, в котором накануне произошел пожар, не было введено в эксплуатацию.

Об этом сообщается на сайте Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины.

В частности, сотрудник ГАСИ осмотрел объект и выяснил, что в акте о готовности объекта к вводу его в эксплуатацию указаны недостоверные данные. Кроме этого, как выяснилось, заказчик не предоставил всю необходимую исполнительную документацию, в частности: проект выполненных работ, проект организации строительства, общий журнал работ, исполнительные схемы, акты на закрытие скрытых работ, журнал авторского надзора и технический паспорт.

Таким образом, в ГАСИ сообщают, что «Эпицентр» в Первомайске не был введен в эксплуатацию.

— Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к вводу в эксплуатацию, - сказано в сообщении.

Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.

Позже в национальной сети торговых центров «Эпицентр» заявили, что планируют в течение года отстроить сгоревший гипермаркет в Первомайске. В компании заявили, что сотрудникам будут предложены должности в других городах.