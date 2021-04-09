За сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 12:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша и мусора на открытой территории по улице Курортная.

На место направили дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Подручными средствами пожарные локализовали пожар в 12:22 и в 12:40 ликвидировали его на площади 800 квадратных метров, причиной назвали поджог.

Второй случай произошел позже, в 18:28, горела сухая трава и мусор на улице Ковыльная. Отделение 1 ДПСЧ в 18:45 локализовало пожар на площади 300 квадратных метров и в 18:59 ликвидировало. Огонь повлекло неосторожное обращение с огнем.

Напомним, за 6 апреля на территории Николаева и области зафиксировали 4 пожара на открытой территории.