За вчерашний день, 6 апреля, на территории Николаева и области зафиксировано 4 пожара на открытой территории.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О первом случае Службу спасения сообщили в 10:14. Камыш и сухая трава вспыхнули вблизи села Коблево Николаевского района. Пожарные местной пожарной охраны «Коблево» потушили огонь на площади 500 квадратных метров в 10:50.

В 17:22 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре открытой территории в николаевском парке «Лески». По указанному адресу направили отделение 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 18:46 пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.

Еще один случай произошел на улице Одесская в пгт Веселиново Вознесенского района. В 21:23 на пункт связи 11 ГПСЧ сообщили о возгорании камыша на открытой территории. Пожарные в 21:42 потушили пожар площадью 500 квадратных метров.

Также на улице Океановская в областном центре сотрудники 5 ГПСЧ в 21:45 ликвидировали пожар мусора площадью 15 квадратных метров. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 4 апреля в Веселиновской громаде Николаевской области по улице Центральной в селе Новый Городок на гараже загорелась камышовая крыша.