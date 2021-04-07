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За вчерашний день, 6 апреля, на территории Николаева и области зафиксировано 4 пожара на открытой территории.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
О первом случае Службу спасения сообщили в 10:14. Камыш и сухая трава вспыхнули вблизи села Коблево Николаевского района. Пожарные местной пожарной охраны «Коблево» потушили огонь на площади 500 квадратных метров в 10:50.
В 17:22 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре открытой территории в николаевском парке «Лески». По указанному адресу направили отделение 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 18:46 пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.
Еще один случай произошел на улице Одесская в пгт Веселиново Вознесенского района. В 21:23 на пункт связи 11 ГПСЧ сообщили о возгорании камыша на открытой территории. Пожарные в 21:42 потушили пожар площадью 500 квадратных метров.
Также на улице Океановская в областном центре сотрудники 5 ГПСЧ в 21:45 ликвидировали пожар мусора площадью 15 квадратных метров. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 4 апреля в Веселиновской громаде Николаевской области по улице Центральной в селе Новый Городок на гараже загорелась камышовая крыша.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
За вчерашний день, 6 апреля, на территории Николаева и области зафиксировано 4 пожара на открытой территории.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
О первом случае Службу спасения сообщили в 10:14. Камыш и сухая трава вспыхнули вблизи села Коблево Николаевского района. Пожарные местной пожарной охраны «Коблево» потушили огонь на площади 500 квадратных метров в 10:50.
В 17:22 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре открытой территории в николаевском парке «Лески». По указанному адресу направили отделение 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 18:46 пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.
Еще один случай произошел на улице Одесская в пгт Веселиново Вознесенского района. В 21:23 на пункт связи 11 ГПСЧ сообщили о возгорании камыша на открытой территории. Пожарные в 21:42 потушили пожар площадью 500 квадратных метров.
Также на улице Океановская в областном центре сотрудники 5 ГПСЧ в 21:45 ликвидировали пожар мусора площадью 15 квадратных метров. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 4 апреля в Веселиновской громаде Николаевской области по улице Центральной в селе Новый Городок на гараже загорелась камышовая крыша.