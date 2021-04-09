Вчера, 8 апреля, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее грабят в собственном доме. Когда полицейские приехали на вызов, выяснилось, что женщина пьяна.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области в Facebook.

Во время патрулирования города полицейским поступил вызов. Заявительница сообщила, что в ее дом ворвались неизвестные мужчины, избили ее и выносят из квартиры ценные вещи и мебель.

Инспекторы немедленно отправились по указанному адресу. На месте происшествия патрульных встретила женщина с признаками сильного алкогольного опьянения. Во время общения она постоянно путалась в показаниях, как и что именно у нее украли, а потом вообще сказала, что полицию она не вызывала и в помощи не нуждается.

На нарушительницу составили административные материалы по статье 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП, которая несет административную ответственность в виде наложения штрафа от 51 до 119 гривен.

Напомним, 31 января пьяная жительница Николаева сообщила мужу, что ее ударили и ограбили в собственном доме, а когда приехала полиция, стала путаться в показаниях и отказалась от помощи правоохранителей.